Красавчик-брат из семейства Кардашьян-Дженнер светится от счастья на фото с новорожденными близнецами

Снимок показала Линда Томпсон — бабушка малышей по материнской линии.

«Кейли и Брэндон — гордые родители двух изумительно красивых мальчиков-близнецов. Бо Томпсон Дженнер и Сэм Стокер Дженнер уже обнимаются со своим Ла-ла почти каждый день, вместе с Евой, она будет лучшей из возможных старших сестер», — написала она.

Брэндон Дженнер приходится сыном Брюса (Кейтлин) Дженнер, кровным братом Кендалл и Кайли Дженнер и сводным братом Ким Кардашьян.