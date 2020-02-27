Красавчик-брат из семейства Кардашьян-Дженнер светится от счастья на фото с новорожденными близнецами
Чуть больше недели назад, 18 февраля, шоумен Брэндон Дженнер стал многодетным отцом — у его супруги Кейли Стокер родились два мальчика. Фото счастливого папаши с близнецами растрогало пользователей Сети.
Снимок показала Линда Томпсон — бабушка малышей по материнской линии.
«Кейли и Брэндон — гордые родители двух изумительно красивых мальчиков-близнецов. Бо Томпсон Дженнер и Сэм Стокер Дженнер уже обнимаются со своим Ла-ла почти каждый день, вместе с Евой, она будет лучшей из возможных старших сестер», — написала она.
Брэндон Дженнер приходится сыном Брюса (Кейтлин) Дженнер, кровным братом Кендалл и Кайли Дженнер и сводным братом Ким Кардашьян.
Фото и видео: instagram
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