Коронавирус в 25 раз повышает риск инфаркта у беременных женщин
Как передает онлайн-издание «Известия», специалисты на протяжении длительного периода изучали поведение вируса и его влияние на беременных. По итогам проведенных исследований они пришли к выводу что, переболев коронавирусом, будущая мама подвергается риску получить осложнения на сердце (вплоть до инфаркта) в 25 раз больше чем не болевшая. Для проведения исследования были задействованы 405 446 женщин в положении, госпитализированных до родов. Исследования проводились добровольно и не как не повлияло на развитие плода и на здоровье будущей мамы. Переболевшие беременные женщины имеющие сосудистые заболевания до этого имеют больший риск получения осложнений на имеющиеся хронические заболевания сосудов. Так же ученые отметили что такие роженицы имеют большую вероятность развития инфаркта миокарда и венозной тромбоэмболии.
Главной причиной, по которой переболевшие будущие мамы попали в группу риска является уровень свертываемости крови. Дело в том, что при обычной беременности показатели свертываемости повышаются в 10 раз, а после лечения от коронавирусной инфекции эти показатели увеличиваются вплоть до 18 раз. Об этом изданию рассказала Акушер-гинеколог Надежда Стулева.
Фото: depositphotos
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