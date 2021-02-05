Коронавирус в 25 раз повышает риск инфаркта у беременных женщин

Главной причиной, по которой переболевшие будущие мамы попали в группу риска является уровень свертываемости крови. Дело в том, что при обычной беременности показатели свертываемости повышаются в 10 раз, а после лечения от коронавирусной инфекции эти показатели увеличиваются вплоть до 18 раз. Об этом изданию рассказала Акушер-гинеколог Надежда Стулева.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!