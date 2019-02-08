«Король Артур и князь Игорь»: Елена Малышева показала очаровательных внуков

Немногие поклонники харизматичной телеведущей Елены Васильевны Малышевой знают, что у нее есть уже двое внуков от старшего сына Юрия — 3-летний Игорь и годовалый Артур. Не так давно звезда впервые показала фото с малышами, а на днях выложила еще один трогательный снимок, на котором братья дурачатся и обнимаются.
«Мои чудесные король Артур и князь Игорь. Братья!!!» — так подписала Елена Васильевна яркий кадр.
«Шладкие, такие разные!», «Какие сладкие детки, здоровья и счастья им», «Внуки — это счастье бабушек и дедушек», «Старший мальчик — копия папы», «У меня сыночка зовут Елисей и мы тоже очень часто называем его королевич», «Прекрасные, сильные мужчины!», «А маленький на вас похож», «Славненькие ребятишки», — умилились внуками Малышевой ее фолловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda / Global Look Press, Instagram