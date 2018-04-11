Кормление из бутылочки и купание в бассейне: в Сети появились трогательные архивные видео Лазарева с сыном

На днях в Москве стартовал гастрольный тур Сергея Лазарева. Оказалось, что артист использовал в качестве декораций большой экран, на котором показал несколько милых видеороликов, снятых в раннем детстве сына Никиты.
На видео Сергей кормит малыша из бутылочки, гуляет с ним за руку по траве и плескается в бассейне.
Зрители встретили ролики одобрительными возгласами, а позже написали в соцсетях: «N-Никита... как мило», «Это потрясающе красиво», «Сергей, спасибо, что не боитесь показыывать эту часть своей жизни».
Фото: Instagram