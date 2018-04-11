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Кормление из бутылочки и купание в бассейне: в Сети появились трогательные архивные видео Лазарева с сыном

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Сергей Лазарев с сыном Никитой
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Фанаты Сергея Лазарева опубликовали видео с концертов певца в московском «Олимпийском».

На днях в Москве стартовал гастрольный тур Сергея Лазарева. Оказалось, что артист использовал в качестве декораций большой экран, на котором показал несколько милых видеороликов, снятых в раннем детстве сына Никиты.

На видео Сергей кормит малыша из бутылочки, гуляет с ним за руку по траве и плескается в бассейне.

#Ntour #lazarevteam #NikitaLazarev #SergeiLazarev #Nовоешоу

Публикация от Полина Бородина (@pborodina123)

Зрители встретили ролики одобрительными возгласами, а позже написали в соцсетях: «N-Никита... как мило», «Это потрясающе красиво», «Сергей, спасибо, что не боитесь показыывать эту часть своей жизни».

Фото: Instagram

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