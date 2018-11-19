«Копия папа»: трехлетний сын Подольской и Преснякова трогательно поздравил бабушку с днем рождения

«Какая прелесть!!!», «Трогательно!», «Солнышко, какой молодец)) от чистого сердца поздравление своей бабушке))», «Мы тоже поздравляем такую неповторимую молодую и красивую бабушку! Солнышко какое золотое!», «Какие красивые глазки у малыша», «Какой же классный весь в папу!!!», «Копия папа!!!!!!!», «Для бабушки - он самый лучший подарок!!!», «Бабуле, крепкого здоровья, сил и бодрости», «Наверняка, бабушка будет очень рада получить подарок от любимого внука», «Самое лучшее поздравление!! И подарочка не надо», «Какой бабушкин внучек, Умничка, Владимир, так здорово, что можем на Вас нашу легенду посмотреть и сыночку», «Смотрю на вашу дружную семью и балдею», — обсуждают подписчики.

Елена Петровна и ее супруг, Владимир Пресняков-старший, подают пример остальным членам большой семьи: два года назад они отметили 50-летие совместной жизни.

Присоединяемся к поздравлениям!

Фото и видео: instagram