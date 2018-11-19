logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Копия папа»: трехлетний сын Подольской и Преснякова трогательно поздравил бабушку с днем рождения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Владимира Преснякова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Заслуженная артистка России Елена Преснякова отпраздновала 72-летие.

В этот понедельник, 19 ноября, советская и российская певица, солистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова отметила 72-летие. В этот день ее сын и младший внук не смогли поздравить ее лично, так как были в пути — семья музыканта отправилась в ОАЭ. Но они записали трогательное видео, в котором подросший Артемий Пресняков пообещал сделать подарок бабушке.

«Какая прелесть!!!», «Трогательно!», «Солнышко, какой молодец)) от чистого сердца поздравление своей бабушке))», «Мы тоже поздравляем такую неповторимую молодую и красивую бабушку! Солнышко какое золотое!», «Какие красивые глазки у малыша», «Какой же классный весь в папу!!!», «Копия папа!!!!!!!», «Для бабушки - он самый лучший подарок!!!», «Бабуле, крепкого здоровья, сил и бодрости», «Наверняка, бабушка будет очень рада получить подарок от любимого внука», «Самое лучшее поздравление!! И подарочка не надо», «Какой бабушкин внучек, Умничка, Владимир, так здорово, что можем на Вас нашу легенду посмотреть и сыночку», «Смотрю на вашу дружную семью и балдею», — обсуждают подписчики.

Елена Петровна и ее супруг, Владимир Пресняков-старший, подают пример остальным членам большой семьи: два года назад они отметили 50-летие совместной жизни.

Присоединяемся к поздравлениям!

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...