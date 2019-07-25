Копия отца: Виктория Лопырева показала лицо 5-месячного сына

Долгое время 35-летняя модель Виктория Лопырева скрывала лицо своего первенца — показывала фото, на которых сын запечатлен спиной, «заблюривала» малыша на снимках. Наконец, спустя 5 месяцев после родов, модель показала снимок, на котором глаза малыша закрыты темными очками, зато можно рассмотреть черты его лица.

Листая семейные фотографии, можно заметить: мальчик очень похож на папу. Впрочем, есть и некоторые мамины черты.

А как считаете вы, на кого больше похож сын Виктории?