«Концерт начинается»: реакция детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина на классическую музыку развеселила подписчиков

«Восприятие у все разное, но они оба милашные», «Мне нравится этот дуэт — Инь и Янь! Один педант, всегда стабилен и уровновешен. Зато вторая... Зажигалка! Растопит и утопит вашу скуку, грусть и печаль! С ней всегда бкдет весело и интересно! Многогранный ребенок», «Дааа, Гари - хороший мальчик, но Лиза- просто прелесть», «Лиза приколистка, пошалить захотелось.. с юмором девуля», «Лизочка будущая актриса», «Лиза просто чудо! А Гари так восхищен органной музыкой», «Гаррик умничка, весь в папу», «Потрясающе глаза Гари, как у куклы. Лиза.... это поцелованная богом девочка. Они оба необыкновенные детки», — обсуждают фолловеры.

А как считаете вы, стоит ли знакомить детей с искусством в столь нежном возрасте?

Фото: instagram