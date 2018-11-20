«Кому печеньки с любовью»: Алена Шишкова продемонстрировала семейную идиллию с дочерью

Четыре года назад у популярного рэп-исполнителя Тимати и модели Алены Шишковой родилась дочь, которую назвали Алисой. Сейчас малышка живет с бабушкой: ее родители разошлись и каждый строит карьеру. Но в свободное время мама и папа стараются уделить внимание ребенку.

Несколько дней Алиса провела у мамы, которая поделилась трогательными фотографиями и видеозаписями об их совместном времяпрепровождении. Оставшись наедине друг с другом, девочки пекли печенье, ели сладости, раков и бургеры.