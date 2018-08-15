«Комочек милый и родной»: Диана Вишнева показала трогательное фото 3-месячного сына

Звезда российского балета Диана Вишнева абсолютно счастлива в личной жизни — совсем недавно она впервые стала мамой, родив супругу Константину Селиневичу сына Рудольфа. Танцовщица не стала скрывать малыша от поклонников и иногда выкладывает свежие снимки крохи в свой микроблог.

На днях Рудольфу исполнилось 3 месяца, и Диана поспешила поздравить сына, опубликовав его невероятно милое фото и написав несколько теплых слов: «Ребенок — зеркало души родителей! Три месяца ты с нами вместе, комочек милый и родной. Знай, нет для нас тебя дороже, наш лучик счастья золотой. С Днем рождения, наш Ангел» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).