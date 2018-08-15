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«Комочек милый и родной»: Диана Вишнева показала трогательное фото 3-месячного сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рудольф Селиневич

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42-летняя Диана Вишнева впервые стала мамой три месяца назад. Время от времени балерина радует поклонников новыми милыми фотографиями маленького сына.

Звезда российского балета Диана Вишнева абсолютно счастлива в личной жизни — совсем недавно она впервые стала мамой, родив супругу Константину Селиневичу сына Рудольфа. Танцовщица не стала скрывать малыша от поклонников и иногда выкладывает свежие снимки крохи в свой микроблог.

На днях Рудольфу исполнилось 3 месяца, и Диана поспешила поздравить сына, опубликовав его невероятно милое фото и написав несколько теплых слов: «Ребенок — зеркало души родителей! Три месяца ты с нами вместе, комочек милый и родной. Знай, нет для нас тебя дороже, наш лучик счастья золотой. С Днем рождения, наш Ангел» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«Господи, какое чудо!!!», «Какой модник! Растите хорошо!», «С мини днем рождения!», «Диана, с маленькой важной датой Вашу семью!», «Много есть чудес на свете! Но прекрасней Человека-нет на свете ничего!!! Поздравляю! Всей семье — здоровья и счастливых радостных дней!», «Ах какой уже осмысленный и взрослый! Костя вылитый!! Дианочка, Поздравляем», — написали Вишневой друзья и фанаты.

Фото и видео: Instagram

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