Командный голос и мамин взгляд: дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина показала характер

Видео с прогулки Максима Галкина и его детей растрогало подписчиков звездного папы. Артист ненароком обидел дочь, на что Лиза Галкина не замедлила отреагировать целой палитрой эмоций.

«Папа, почему ты Гарику подсказываешь??? Так нечестно», — возмутилась девочка и отвернулась, ожидая реакцию отца. На предложение помочь дочь Примадонны снисходительно ответила: «Ну давай, и мне подскажешь». После чего, задумавшись, добавила про себя: «Жи-ши пиши с буквой И». Едва сдерживая смех, папа дождался следующей сцены: «Ну что? Находи мне!», — подбоченившись приказала малышка. «Почему он Гарику подсказал, а мне нет», — надулась она через секунду.

Поклонники остались в восторге от видеоролика. «Такая классная девченка, она все взяла от мамы, и сестры... просто супер, взгляд, улыбка, манеры...», «Ну что?!? Находи мне...», «Вся в маму», «Главное, Жи Ши пиши с буквой И. Забавная», «Боже какие милахи», — обсуждают они.