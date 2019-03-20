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«Колбасно-клубничный снеговик и автомат с чаем»: Максим Галкин показал креативный завтрак своих детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Фото: Instagram Максима Галкина
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Максим Галкин показал, что едят дети Аллы Пугачевой на завтрак.

«Завтрак. Колбасно-Клубничный Снеговик и Автомат с чаем», — прокомментировал шоумен.

«Максим, какие у вас хорошие детки, пусть будут здоровенькие и счастливые», «Какие родители молодцы, не ругают как другие бы это сделали, а спокойно реагируют на забавы деток во время завтрака», «Довольны дети общением с родителями и вкусным завтраком!!!! Жизнь кипит!!!!», «Сосиски с клубникой», «Фантазеры!!!!», «Все так по домашнему ☺️все так по настоящему! Я даже не знаю , где в вашей семье недостатки)), захочешь и не придерёшься ! Молодцы,что детки,что родители! Для людей это важно , искренность и никаких понтов- это такое ценное в наше время! Браво Максим и Алла Борисовна», — комментируют поклонники. Но «недостатки», к которым можно придраться, все-таки нашлось.

«Алла одни сосиски варит да?», «Детишки заелись. Уже не знают чтоб съесть», «Жуть, конечно... Колбаса и клубника...», «Интересно, звездные детки обычные сосиски едят или особо приготовленные? Своих стараемся не кормить, говорят же гадость», «Как можно давать детям колбасу да ещё с клубникой, это вообще нонсенс», «Жалко детей, лучше кашу геркулесовую сварила повариха, просто ужас», — пишут критики.

А вы на чьей стороне?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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