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«Кокетка, вся в маму»: Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо своей дочери и Сергей Лазарев эмоционально оценил это фото

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера Кудрявцева

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева показала лицо маленькой Маши.

1 июня, в День защиты детей, Лера Кудрявцева впервые показала лицо своей дочери.

«Моя ❤️ Пусть все детки на планете будут счастливы», — написала она.

Трогательное фото девочки, родившейся в браке 48-летней телеведущей с 31-летним хоккеистом Игорем Макаровым, обсуждают подписчики, в том числе и звезды.

«Кокетка!!!)))) в маму))», — написал Сергей Лазарев, который стал одним из первых, кто оценил это фото. «Никитосу невеста подрастает», — шутят подписчики Леры Кудрявцевой, намекая на то, что сын музыканта вполне может стать другом дочери его бывшей возлюбленной.

«Котенок сладкий», — умилилась бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева. «Смешнючая», — прокомментировала юрист и поэтесса Катя Гордон. «Красотка!!!!», — оценил актер и ведущий Оскар Кучера. «О, Боже!!!», — отреагировал его коллега Игорь Гуляев. «А какие ресницы у малышки! Невероятно», — написала актриса и телеведущая Лариса ГУзеева. «Счастье! Мисс кокетка 2019», — прокомментировал музыкант Денис Клявер.

Подписчики Леры Кудрявцевой спорят, на кого больше похожа девочка — на папу или на маму. А как считаете вы?

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров стали родителями 13 августа 2018 года, девочку назвали Машей. Молодая мама долго тянула с публикацией фотографий дочери: «Показывать дочку не буду, пока не подрастет. Но Руки Мамы чешутся))) на айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота», — писала она ранее.

У Маши есть старший брат Жан Ленюк, на момент ее рождения ему было 28 лет.

Больше информации ищите здесь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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