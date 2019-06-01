«Кокетка, вся в маму»: Лера Кудрявцева перестала скрывать лицо своей дочери и Сергей Лазарев эмоционально оценил это фото

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров стали родителями 13 августа 2018 года, девочку назвали Машей. Молодая мама долго тянула с публикацией фотографий дочери: «Показывать дочку не буду, пока не подрастет. Но Руки Мамы чешутся))) на айфоне теперь только фото моей малышки и иногда кота», — писала она ранее.

У Маши есть старший брат Жан Ленюк, на момент ее рождения ему было 28 лет.