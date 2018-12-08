Когда за вторым: Костенко и Тарасов ответили на острые вопросы поклонников и хейтеров

Сегодня ночью Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов ответили на вопросы подписчиков своих блогов — о личной жизни, дочке, планах на будущее. Мы выбрали самые интересные.

Оказалось, что пара, которая воспитывает четырехмесячную дочь, уже собирается за вторым ребенком. Няни у малышки попросту нет: ребенком занимаются мама и свекровь. Приготовление пищи Дмитрий возложил на женские плечи, так как сам не обладает талантами в этом виде домашних работ. Зато поменять подгузники дочке может без проблем.

Дмитрий признался, что окружающие считают его очень добрым. А Настя рассказала, что ей приходится проявлять мудрость в общении с людьми.

Также паре снова пришлось столкнуться с подозрениями в том, что их отношения разрушили семейное счастье Ольги Бузовой. Они еще раз подчеркнули, что познакомились уже после разрыва.