«Клуб юного электрика»: пятилетний сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина играет в игры для десятиклассников

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина давно заметили, что малыши Гарри и Лиза растут развитыми не по годам.

«Чего только Дед Мороз не принес! Сегодня у нас клуб юного электрика! Гарик в восторге — на коробке написано, что это для 8-10 классов средней школы», — похвастался звездный отец.

«Офигеть! Умничка», «Ничего себе! Соображает мальчик!!!», «Очень профессионально замыкает цепь!!», «Будущий физик каких только сейчас нет для деток развлечений», «Как повезло новому поколению», «Максим ты классный папа. И как все успеваешь, и съемки и с детьми время находить. Это круто», — восхищены поклонники пары.

Из комментариев стало понятно, что многие малыши развиваются сейчас довольно быстро: «Мой пятилетний сын собирал и лампочку, музыку включал. Набор очень познавательный и поучительный», «У меня ребенок в 5 лет легко собирал эти схемы, тоже очень нравилось», «Мы с дошкольниками тоже с такой игрой работали», «Этот конструктор у меня собирал брат в 4 года, он очень простой», «Может быть на 8-10 лет а не классов?»

Как считаете, производители недооценили современную молодежь?