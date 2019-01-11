logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Клуб юного электрика»: пятилетний сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина играет в игры для десятиклассников

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Фото из Instagram Максима Галкина

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Гарри Галкин удивил папу своими талантами.

Поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина давно заметили, что малыши Гарри и Лиза растут развитыми не по годам.

«Чего только Дед Мороз не принес! Сегодня у нас клуб юного электрика! Гарик в восторге — на коробке написано, что это для 8-10 классов средней школы», — похвастался звездный отец.

«Офигеть! Умничка», «Ничего себе! Соображает мальчик!!!», «Очень профессионально замыкает цепь!!», «Будущий физик каких только сейчас нет для деток развлечений», «Как повезло новому поколению», «Максим ты классный папа. И как все успеваешь, и съемки и с детьми время находить. Это круто», — восхищены поклонники пары.

Из комментариев стало понятно, что многие малыши развиваются сейчас довольно быстро: «Мой пятилетний сын собирал и лампочку, музыку включал. Набор очень познавательный и поучительный», «У меня ребенок в 5 лет легко собирал эти схемы, тоже очень нравилось», «Мы с дошкольниками тоже с такой игрой работали», «Этот конструктор у меня собирал брат в 4 года, он очень простой», «Может быть на 8-10 лет а не классов?»

Как считаете, производители недооценили современную молодежь?

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Ну вот и все, разлетелись»: Максим Виторган поставил точку в разговорах об изменах жены
Алые сапоги-чулки и серебристое платье-халат: новогодний наряд Екатерины Климовой понравился ее подписчицам
Татьяна Брухунова о Евгении Петросяне: «Я не мыслю без него своей жизни»
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями
69-летняя Алла Пугачева отметила Рождество с друзьями и в эффектных мини-шортах
Любовь Успенская показала неудачное фото певицы Жасмин и фигуристки Татьяны Навки