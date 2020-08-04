«Классика, спорт, дерзкая чика»: похудевшая Гоар Аветисян экспериментирует со стилем через месяц после родов

3 июля 27-летняя Гоар Аветисян впервые стала мамой. Блогер-визажист набрала 13 килограммов, пока носила под сердцем сына — и избавилась от них уже спустя восемь дней после родов. На этом молодая мама не остановилась — и продолжила работать над своей фигурой.

«Ровно месяц после родов. Какой образ идет мне больше всего? Классика, спорт, яркая и дерзкая чика», — написала она под коротким видеороликом она.