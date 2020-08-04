«Классика, спорт, дерзкая чика»: похудевшая Гоар Аветисян экспериментирует со стилем через месяц после родов
Фото: Instagram Гоар Аветисян
3 июля 27-летняя Гоар Аветисян впервые стала мамой. Блогер-визажист набрала 13 килограммов, пока носила под сердцем сына — и избавилась от них уже спустя восемь дней после родов. На этом молодая мама не остановилась — и продолжила работать над своей фигурой.
«Ровно месяц после родов. Какой образ идет мне больше всего? Классика, спорт, яркая и дерзкая чика», — написала она под коротким видеороликом она.
«Как вы похудели! Заглядение Гоар, супер мама», «Самая красивая девушка после родов», «Гоар ты просто красотка», «Все образы горячи», «Все супер! Худышка», «Мне больше нравится классика, хотя, вы, Гоар во всех образах прекрасны», «Все отличные , но маме подойдет 2ой», «Все хорошо, но 3 как голивудская звезда! Очень идет», «Ни в одном из образов нет ассоциации, что это мама малыша », «Можно вечно пересматривать», — обсуждают подписчики.
Какой образ больше нравится вам?
Фото и видео: Instagram/@goar_avetisyan
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