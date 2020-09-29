Ким Кардашьян показала своих подросших красавчиков-деток

Ким Кардашьян похвасталась в Instagram своими подросшими детьми – она выложила общую фотографию всего семейства, где дети в стильных нарядах позируют вместе со своим отцом, рэпером Канье Уэстом.

У пары четверо детей – семилетняя Норт, пятилетний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Саам.

На фотографии дети одеты в одном стиле – Сейнт и Чикаго в камуфляжной расцветке, Саам в бежевом комбинезоне, а Норт – в широкой фиолетовой толстовке.

Дети с удовольствием позируют вместе с папой и улыбаются в камеру.

«Как же мне так повезло!» – подписала пост Ким.