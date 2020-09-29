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Ким Кардашьян показала своих подросших красавчиков-деток

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Ким Кардашьян

Фото: www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru

Она выложила фотографии детей вместе с отцом семейства Канье Уэстом.

Ким Кардашьян похвасталась в Instagram своими подросшими детьми – она выложила общую фотографию всего семейства, где дети в стильных нарядах позируют вместе со своим отцом, рэпером Канье Уэстом.

У пары четверо детей – семилетняя Норт, пятилетний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Саам.

На фотографии дети одеты в одном стиле – Сейнт и Чикаго в камуфляжной расцветке, Саам в бежевом комбинезоне, а Норт – в широкой фиолетовой толстовке.

Дети с удовольствием позируют вместе с папой и улыбаются в камеру.

«Как же мне так повезло!» – подписала пост Ким.

Подписчики восхитились детьми, отметили, что они выросли настоящими красавчиками и очень стильно одеты.

Ким часто выкладывает фотографии с детьми, показывает, как они растут и как она проводит с ними время.

Два дня назад в Instagram Кардашьян появилось видео, в котором она прыгает в воду с обрыва вместе со своей старшей дочерью Норт. Несмотря на довольно внушительную высоту, девочка, кажется, ничего не боится.

Видео, которое очень понравилось подписчикам Ким и собрало почти 3,5 миллиона просмотров, Кардашьян подписала: «Голубая лагуна».

Часто она показывает и младших детей, которых она стильно одевает.

Фото и видео: Instagram Ким Кардашьян

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