Ким Кардашьян показала своих подросших красавчиков-деток
Фото: www.instagram.com/kimkardashian/?hl=ru
Ким Кардашьян похвасталась в Instagram своими подросшими детьми – она выложила общую фотографию всего семейства, где дети в стильных нарядах позируют вместе со своим отцом, рэпером Канье Уэстом.
У пары четверо детей – семилетняя Норт, пятилетний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Саам.
На фотографии дети одеты в одном стиле – Сейнт и Чикаго в камуфляжной расцветке, Саам в бежевом комбинезоне, а Норт – в широкой фиолетовой толстовке.
Дети с удовольствием позируют вместе с папой и улыбаются в камеру.
«Как же мне так повезло!» – подписала пост Ким.
Подписчики восхитились детьми, отметили, что они выросли настоящими красавчиками и очень стильно одеты.
Ким часто выкладывает фотографии с детьми, показывает, как они растут и как она проводит с ними время.
Два дня назад в Instagram Кардашьян появилось видео, в котором она прыгает в воду с обрыва вместе со своей старшей дочерью Норт. Несмотря на довольно внушительную высоту, девочка, кажется, ничего не боится.
Видео, которое очень понравилось подписчикам Ким и собрало почти 3,5 миллиона просмотров, Кардашьян подписала: «Голубая лагуна».
Часто она показывает и младших детей, которых она стильно одевает.
Фото и видео: Instagram Ким Кардашьян
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