Ким Кардашьян показала подросшего младшего сына в его первый день рождения: «Он прекрасен»
Фото: Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают четверых детей, младшему из которых в воскресенье, 10 мая, исполнился год. 39-летняя телезвезда опубликовала в Instagram небольшое видео с именинником и оставила под ним трогательное поздравление: «Моему сыну Псалму сегодня исполняется год!!!!!! Псалм, ты дополняешь нашу семью и делаешь все иделаьно. Я люблю тебя очень сильно!!!! С днем рождения, Псалм».
Тетя мальчика, старшая сестра Ким Кортни Кардашьян показала нежные фотографии с новорожденным Псалмом: «С днем рождения, Псалм, красивый мальчик с особой энергетикой».
Крис Дженнер, бабушка Псалма, сравнила внука с глазурью на торте: «Наш сладкий маленький Псалм! Ты глазурь на нашем семейном торте, прекрасный малыш, и я люблю тебе невероятно. Спасибо за ту вкусную улыбку, которую ты мне даришь в каждую нашу встречу. Это наполняет меня любовью к тебе».
«Он прекрасен», «Идеальный человек», «Очень-очень-очень мило», «Ангел», «Он такой красивый», — засыпают малыша комплиментами пользователи Сети.
Напомним, старших детей Ким Кардашьян родила сама — дочь Норт в 2013 году и сына Сейнта в 2015 году. По состоянию здоровья телезвезда больше не может выносить ребенка, поэтому младших детей — дочь Чикаго (в 2018 году) и сына Псалма – паре родила суррогатная мама.
Фото и видео: Instagram
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