Ким Кардашьян показала подросшего младшего сына в его первый день рождения: «Он прекрасен»

Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают четверых детей, младшему из которых в воскресенье, 10 мая, исполнился год. 39-летняя телезвезда опубликовала в Instagram небольшое видео с именинником и оставила под ним трогательное поздравление: «Моему сыну Псалму сегодня исполняется год!!!!!! Псалм, ты дополняешь нашу семью и делаешь все иделаьно. Я люблю тебя очень сильно!!!! С днем рождения, Псалм».