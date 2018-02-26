Ким Кардашьян показала очаровательную 1-месячную дочку
37-летняя Ким Кардашьян впервые опубликовала селфи с младшей дочерью Чикаго.
Чуть более месяца назад в семье теледивы Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста произошло долгожданное пополнение: суррогатная мать родила супругам третьего ребенка. И вот наконец Ким решила показать миллионам поклонников малышку Чикаго, сделав с ней селфи.
Молодая мама использовала специальный фильтр с забавными ушками и носиками — одинаковыми у нее и у Чикаго. Кроха выглядит невероятно мило!
Напомним, недавно младшая сестра Ким, Кайли Дженнер, родила первенца — дочку Сторми. А еще одна сестра теледивы, Хлое Кардашьян, должна стать мамой через пару месяцев, и у нее будет мальчик.
Фото: Instagram
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