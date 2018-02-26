Ким Кардашьян показала очаровательную 1-месячную дочку

Чуть более месяца назад в семье теледивы Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста произошло долгожданное пополнение: суррогатная мать родила супругам третьего ребенка. И вот наконец Ким решила показать миллионам поклонников малышку Чикаго, сделав с ней селфи.

Молодая мама использовала специальный фильтр с забавными ушками и носиками — одинаковыми у нее и у Чикаго. Кроха выглядит невероятно мило!