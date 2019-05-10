Ким Кардашьян и Канье Уэст вот-вот станут родителями в четвертый раз

Отметим, что будущего сына Ким и Канье выносила другая суррогатная мать. Женщина, подарившая супругам дочь Чикаго в январе 2018 года, в конце минувшего года сама стала мамой. Напомним, Ким Кардашьян впервые стала мамой в 2013 году — тогда появилась на свет дочь пары Норт. В декабре 2015 года у супругов родился сын Сейнт. По состоянию здоровья звезда реалити-шоу больше не может стать мамой, поэтому пара приняла решение обратиться к суррогатной матери.