Ким Кардашьян и Канье Уэст вот-вот станут родителями в четвертый раз

Совсем скоро семья Ким Кардашьян и Канье Уэста станет на одного человека больше. Суррогатная мать, вынашивающая сына звездной пары, находится в роддоме. Об этом сестра Ким Кортни Кардашьян и ее мама Крис Дженнер рассказали в шоу Эллен Дедженерес. Источник издания TMZ рассказал, что супруги находятся рядом с роженицей.
Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com
Отметим, что будущего сына Ким и Канье выносила другая суррогатная мать. Женщина, подарившая супругам дочь Чикаго в январе 2018 года, в конце минувшего года сама стала мамой. Напомним, Ким Кардашьян впервые стала мамой в 2013 году — тогда появилась на свет дочь пары Норт. В декабре 2015 года у супругов родился сын Сейнт. По состоянию здоровья звезда реалити-шоу больше не может стать мамой, поэтому пара приняла решение обратиться к суррогатной матери.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!