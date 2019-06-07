logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Хотим девочку»: Регина Тодоренко задумывается о втором ребенке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: Instagram Регины Тодоренко
Телеведущая откровенно рассказала о материнстве.

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями в декабре 2018 года. В недавнем интервью журналу «Ок!» телеведущая призналась, что уже задумывается о втором ребенке: «Мы уже хотим девочку! Я когда вышла из роддома, сразу сказала, что в принципе не против родить еще раз. Просто сам процесс такой долгий! Сначала ты вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь... Во многом себя приходится ограничивать – в еде, в путешествиях. Но всё равно хочется детей. Много!».

Стоит отметить, что Регина вернулась к работе спустя месяц после рождения сына. Телеведущей удается совмещать плотный съемочный график с материнством — по ее словам, полугодовалый Майкл всегда сопровождает ее на работе: «Здесь я черпаю много положительных эмоций, которыми потом делюсь со своим сыном. И наоборот: Майкл подзаряжает меня энергией - хочется сворачивать горы ради него, ради мужа, ради семьи».

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов узаконили отношения незадолго до рождения ребенка. В июле этого года певец и телеведущая планируют провести пышное свадебное торжество.

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...