«Хотим девочку»: Регина Тодоренко задумывается о втором ребенке

Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями в декабре 2018 года. В недавнем интервью журналу «Ок!» телеведущая призналась, что уже задумывается о втором ребенке: «Мы уже хотим девочку! Я когда вышла из роддома, сразу сказала, что в принципе не против родить еще раз. Просто сам процесс такой долгий! Сначала ты вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь... Во многом себя приходится ограничивать – в еде, в путешествиях. Но всё равно хочется детей. Много!».
Стоит отметить, что Регина вернулась к работе спустя месяц после рождения сына. Телеведущей удается совмещать плотный съемочный график с материнством — по ее словам, полугодовалый Майкл всегда сопровождает ее на работе: «Здесь я черпаю много положительных эмоций, которыми потом делюсь со своим сыном. И наоборот: Майкл подзаряжает меня энергией - хочется сворачивать горы ради него, ради мужа, ради семьи».
Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов узаконили отношения незадолго до рождения ребенка. В июле этого года певец и телеведущая планируют провести пышное свадебное торжество.
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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