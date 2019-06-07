«Хотим девочку»: Регина Тодоренко задумывается о втором ребенке

Стоит отметить, что Регина вернулась к работе спустя месяц после рождения сына. Телеведущей удается совмещать плотный съемочный график с материнством — по ее словам, полугодовалый Майкл всегда сопровождает ее на работе: «Здесь я черпаю много положительных эмоций, которыми потом делюсь со своим сыном. И наоборот: Майкл подзаряжает меня энергией - хочется сворачивать горы ради него, ради мужа, ради семьи».

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов узаконили отношения незадолго до рождения ребенка. В июле этого года певец и телеведущая планируют провести пышное свадебное торжество.