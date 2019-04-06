«Хорошо, когда выходной»: Сергей Безруков прокатил двухлетнюю дочку на шее

«Главная роль жизни — папа», «Наконец я Вас вижу по-настоящему счастливым», «Детишки нас окрыляют, счастья вашей семье», «Детишки папу молодят!!!», «Ой , какая прелесть , замечательный и внимательный папочка , как приятно смотреть на дружную семью !!», «Прелесть зашкаливает 100%», «Вы наверно самый добрый и хороший человек», «Смотреть на Вас с дочей и на семейные фото - одно удовольствие!!!», « Сережа, вы прекрасный отец!» — восхищаются фолловеры.

Напомним, у Сергея Безрукова есть взрослые дети, о которых он предпочитает не говорить. Во многих интервью актер подчеркивал, что почувствовал себя отцом только лишь с рождением Маши.