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«Хорошо, когда выходной»: Сергей Безруков прокатил двухлетнюю дочку на шее

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков с женой и дочкой

Фото: Instagram Сергея Безрукова
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Актер поделился кадрами семейной прогулки.

45-летний Сергей Безруков — настоящий трудоголик. Актер в настоящее время не только играет в театре и снимается в кино, кроме того, уже несколько лет руководит «Московским губернским театром», а также солирует в рок-группе «Крестный папа». У Сергея Безрукова и его супруги, режиссера Анны Матисон, подрастают двое детей — двухлетняя дочь Маша и четырехмесячный сын Степан. Свободное время звездный папа посвящает свое семье, о чем всегда рассказывает в своем микроблоге. «Хорошо,когда выходной....))))) Скорее бы ЛЕТОООООО) Да?) Всем прекрасного,энергичного настроения!))))» — написал Сергей под видео в Instagram, в котором катает Машу на шее.

«Главная роль жизни — папа», «Наконец я Вас вижу по-настоящему счастливым», «Детишки нас окрыляют, счастья вашей семье», «Детишки папу молодят!!!», «Ой , какая прелесть , замечательный и внимательный папочка , как приятно смотреть на дружную семью !!», «Прелесть зашкаливает 100%», «Вы наверно самый добрый и хороший человек», «Смотреть на Вас с дочей и на семейные фото - одно удовольствие!!!», « Сережа, вы прекрасный отец!» — восхищаются фолловеры.

Напомним, у Сергея Безрукова есть взрослые дети, о которых он предпочитает не говорить. Во многих интервью актер подчеркивал, что почувствовал себя отцом только лишь с рождением Маши.

Больше о семье Сергея Безрукова вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: Instagram, YouTube

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