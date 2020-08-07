«Хороший ракурс фото для беременной»: Кети Топурия вновь спровоцировала разговоры об «интересном положении»

Многочисленные поклонники с завидной регулярностью подозревают Кети Топурию в беременности. Стоит певице выйти в свет или поделиться фото в свободном наряде, как на нее начинают сыпаться поздравления с интересным положением. Несмотря на то, что Кети предпочитает не реагировать на подобные комментарии, она сама зачастую подливает масла в огонь этих обсуждений. Например, на новом фото в блоге артистка позирует в купальнике, лежа на боку и прикрывая рукой область живота.