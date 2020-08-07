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«Хороший ракурс фото для беременной»: Кети Топурия вновь спровоцировала разговоры об «интересном положении»

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Кети Топурия

Фото: Instagram/@keti_one_official

Певица вновь заставила поклонников говорить о своей вероятной беременности.

Многочисленные поклонники с завидной регулярностью подозревают Кети Топурию в беременности. Стоит певице выйти в свет или поделиться фото в свободном наряде, как на нее начинают сыпаться поздравления с интересным положением. Несмотря на то, что Кети предпочитает не реагировать на подобные комментарии, она сама зачастую подливает масла в огонь этих обсуждений. Например, на новом фото в блоге артистка позирует в купальнике, лежа на боку и прикрывая рукой область живота.

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@pacheswimwear 💋

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

«Пузатик», «Беременна», «Даааа))) На всех последних фото пытается скрыть животик)))», «Животик», «Хороший ракурс фото для беременной», «Скоро киндер сюрпрайз будет, похоже», «Животиииииик», «Кто еще напишет, что живот оч заметен?) Или ракурс такой», «Поздравляю!», — пишут фолловеры. Напомним, у Кети Топурии есть пятилетняя дочь Оливия от бизнесмена Льва Гейхмана. Певица и ее избранник развелись в 2017 году после девяти лет отношений, четыре из которых были официально женаты. Сейчас певица встречается с бизнесменом Львом Деньговым.

А вы видите на фото округлившийся живот Кети Топурии?

Фото: Instagram/@keti_one_official

Видео: Instagram/@keti_one_official

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