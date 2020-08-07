«Хороший ракурс фото для беременной»: Кети Топурия вновь спровоцировала разговоры об «интересном положении»
Фото: Instagram/@keti_one_official
Многочисленные поклонники с завидной регулярностью подозревают Кети Топурию в беременности. Стоит певице выйти в свет или поделиться фото в свободном наряде, как на нее начинают сыпаться поздравления с интересным положением. Несмотря на то, что Кети предпочитает не реагировать на подобные комментарии, она сама зачастую подливает масла в огонь этих обсуждений. Например, на новом фото в блоге артистка позирует в купальнике, лежа на боку и прикрывая рукой область живота.
«Пузатик», «Беременна», «Даааа))) На всех последних фото пытается скрыть животик)))», «Животик», «Хороший ракурс фото для беременной», «Скоро киндер сюрпрайз будет, похоже», «Животиииииик», «Кто еще напишет, что живот оч заметен?) Или ракурс такой», «Поздравляю!», — пишут фолловеры. Напомним, у Кети Топурии есть пятилетняя дочь Оливия от бизнесмена Льва Гейхмана. Певица и ее избранник развелись в 2017 году после девяти лет отношений, четыре из которых были официально женаты. Сейчас певица встречается с бизнесменом Львом Деньговым.
А вы видите на фото округлившийся живот Кети Топурии?
Фото: Instagram/@keti_one_official
Видео: Instagram/@keti_one_official
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!