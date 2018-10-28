«Хочу в Большой»: супруга Константина Хабенского показала редкое фото их двухлетней дочери

Константин Хабенский, в отличие от многих коллег, предпочитает вести закрытый образ жизни. Актера нет в Instagram, а свежие новости о нем можно узнать на страницах его супруги Ольги Литвиновой и его собственного благотворительного фонда.

Поклонники актера были немало удивлены, обнаружив на странице Ольги несколько фотографий маленькой Саши, двухлетней дочери Константина и Ольги. В Сети уже назвали девочку маленьким ангелом.