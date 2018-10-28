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«Хочу в Большой»: супруга Константина Хабенского показала редкое фото их двухлетней дочери

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ольги Литвиновой

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Пользователи Сети обсуждают нежный кадр, опубликованный в блоге актрисы Ольги Литвиновой.

Константин Хабенский, в отличие от многих коллег, предпочитает вести закрытый образ жизни. Актера нет в Instagram, а свежие новости о нем можно узнать на страницах его супруги Ольги Литвиновой и его собственного благотворительного фонда.

Поклонники актера были немало удивлены, обнаружив на странице Ольги несколько фотографий маленькой Саши, двухлетней дочери Константина и Ольги. В Сети уже назвали девочку маленьким ангелом.

«Такая милота !!! Прелестный ребенок!!! Пусть сбудутся у вас все мечты!», «Маленький цветочек», «Ох ты ж боже мой- фея Флорина чистой воды! В Большой так в Большой))», «Какая клёвая», «Родители-счастливцы!❤️», – умиляются подписчики.

Напомним, в 2008 году в семье Константина Хабенского произошла огромная трагедия – от рака скончалась его супруга Анастасия, родившая ему сына Ивана. После смерти любимой Константин Хабенский учредил благотворительный фонд, средства из которого направляются на помощь онкобольным. В 2013 году актер женился на коллеге Ольге Литвиновой, подарившей ему дочь Сашу. Не так давно стало известно, что Ольга снова беременна. По слухам, малыш появится на свет уже в декабре.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Globallookpress, Instagram

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