«Хочется заботиться о ком-то»: беременная Анастасия Решетова рассказала о своих домашних питомцах

Возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова, совсем скоро станет мамой. После рассекречивания «интересного положения» модель стала делиться с Instagram-фолловерами интересными подробностями протекания своей беременности. Например, благодаря будущему малышу в доме Анастасии появились коты: «Несмотря на то, что любой питомец доставляет немало дополнительных хлопот, я все равно ни капли не жалею о том, что мы завели кота...Точнее уже троих котов😂 До беременности я мало времени проводила дома и почти не задумывалась о домашних животных, хотя кошек обожала всю жизнь, в т.ч. больших и диких. Но после того как я узнала , что стану мамой, все изменилось. Я начала чувствовать, что хочется заботиться ещё о ком -нибудь и оживить атмосферу в доме. Сколько же приятных эмоций всем принёс наш бенгал Джамал, а следом за ним теперь и остальные ребята. Один породы Чаузи ф1 , другой — Каракет ф1. Вот они будут действительно крупными и по поведению и интеллекту напомнят собак, но с кошачьей грацией и лаской ) Естественно, ими нужно заниматься чтобы выросли крепкими и воспитанными котами. Есть очень много нюансов, но если делаешь это с любовью, то все получится! Самое трудное , это адаптация питомца на новом месте и знакомство с другим котом)) Это целый цирк».