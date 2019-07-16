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«Хочется заботиться о ком-то»: беременная Анастасия Решетова рассказала о своих домашних питомцах

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Анастасия Решетова

Фото: Instagram Анастасии Решетовой
В доме модели и рэпера живет три кота.

Возлюбленная Тимати, модель Анастасия Решетова, совсем скоро станет мамой. После рассекречивания «интересного положения» модель стала делиться с Instagram-фолловерами интересными подробностями протекания своей беременности. Например, благодаря будущему малышу в доме Анастасии появились коты: «Несмотря на то, что любой питомец доставляет немало дополнительных хлопот, я все равно ни капли не жалею о том, что мы завели кота...Точнее уже троих котов😂 До беременности я мало времени проводила дома и почти не задумывалась о домашних животных, хотя кошек обожала всю жизнь, в т.ч. больших и диких. Но после того как я узнала , что стану мамой, все изменилось. Я начала чувствовать, что хочется заботиться ещё о ком -нибудь и оживить атмосферу в доме. Сколько же приятных эмоций всем принёс наш бенгал Джамал, а следом за ним теперь и остальные ребята. Один породы Чаузи ф1 , другой — Каракет ф1. Вот они будут действительно крупными и по поведению и интеллекту напомнят собак, но с кошачьей грацией и лаской ) Естественно, ими нужно заниматься чтобы выросли крепкими и воспитанными котами. Есть очень много нюансов, но если делаешь это с любовью, то все получится! Самое трудное , это адаптация питомца на новом месте и знакомство с другим котом)) Это целый цирк».

«И я , конечно же, в курсе о том , что для человека есть невысокий риск подхватить ряд инфекций от кошек. Поэтому, в доме соблюдается строгая гигиена, а все котики дважды проверены на все инфекции и заболевания. Ну и я сама каждый месяц сдаю анализы для собственного спокойствия пока нахожусь в положении. О том , что коты могут стать для ребёнка аллергеном, я тоже не беспокоюсь. Ведь, по идее наоборот - если человек с самого рождения находится в среде с животными, то идёт привыкание и организм вырабатывает иммунитет к аллергену. Тем более , котики могут стать отличными друзьями для ребёнка в будущем. Вот и рассказала немного, как и просили))) Знайте, что Джамал , Хусейн и Салем очень классные пацаны 🤪🐱», — подытожила Решетова.

«Классно, все беременные сторонятся всего, изолируются от животных, и от окружающего мира, а вы так классно показываете как можно быть в тандеме со всем миром, и этими котиками», «Три кота перед рождением ребёнка - это сильно )», «Они нереальные .... прямо можно смотреть и смотреть .... а по поводу аллергии , вы на 100% верно все пишете , об этом все медики говорят , если не хотите , чтобы ребёнок был аллергиком - заводите кошек. Вот вам веселуха с ним, целый день можно смотреть на их взаимоотношения и не надоест все равно)», «вот оно счастье ))) беременная прекрасная женщина, любящий муж и три кота», «Все правильно говорите! Если у ребенка есть шанс стать аллергиком, Вы бы сейчас сами это почувствовали. У меня дома 1 котик живет. Завели за долго до беременности )) Прививки ежегодные, все дела. Поэтому я не переживала и спокойно разрешала ему мурчать в живот. )) единственное табу - в кроватку не давала прыгать. Всё. Сейчас они с малышом лучшие друзья!!» — высказались подписчики Анастасии.

А у вас есть домашние питомцы?

Больше о долгожданной беременности Анастасии Решетовой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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