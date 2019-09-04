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Ханна назвала имя дочери в ее первый день рождения

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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День рождения дочери Ханны и Пашу

Фото: Instagram

Но лицо девочки родители скрывают до сих пор.

Единственная дочь певицы Ханны и ее супруга Павла Курьянова, известного как Пашу, родилась 3 сентября 2018 года.

Все это время родители скрывали лицо малышки, хотя в Instagram ее фотографии появляются регулярно. Но мать с отцом показывают ее либо со спины, либо с таких ракурсов, что девочку не разглядеть. И поклонникам все никак не удается понять, на кого похожа малышка.

И наконец Ханна и Пашу, отпраздновав первый день рождения дочери, назвали ее имя – Адриана. «Сегодня ровно год нашему счастью!!! Сегодня не только день рождения нашей малышки, сегодня день рождения нашей семьи, мой день рождения! Ведь с ее появлением я как-будто заново родилась и наша жизнь уже не была прежней. Спасибо моя радость, за то что каждый день делаешь нас такими счастливыми, за то, что освещаешь своей улыбкой весь дом! Я и мечтать не могла о лучшей дочке!! Такая улыбчивая и одновременно сильная духом, такая терпеливая и одновременно напористая, такая ... необыкновенная!! Спасибо что выбрала нас», - написала певица под праздничным семейным снимком (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

«С Днем Рождения красавицу умницу дочку», «Имя обычное, можно было не скрывать», «Адриана Павловна Курьянова, звучит», «Какое красивое имя», «Очень красивое имя. счастья и крепкого здоровья», - написали в комментариях.

Павел и Анна познакомились в 2010 году на конкурсе Miss Kemer International, где девушка заняла первое место.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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