Ханна назвала имя дочери в ее первый день рождения

Все это время родители скрывали лицо малышки, хотя в Instagram ее фотографии появляются регулярно. Но мать с отцом показывают ее либо со спины, либо с таких ракурсов, что девочку не разглядеть. И поклонникам все никак не удается понять, на кого похожа малышка.

И наконец Ханна и Пашу, отпраздновав первый день рождения дочери, назвали ее имя – Адриана. «Сегодня ровно год нашему счастью!!! Сегодня не только день рождения нашей малышки, сегодня день рождения нашей семьи, мой день рождения! Ведь с ее появлением я как-будто заново родилась и наша жизнь уже не была прежней. Спасибо моя радость, за то что каждый день делаешь нас такими счастливыми, за то, что освещаешь своей улыбкой весь дом! Я и мечтать не могла о лучшей дочке!! Такая улыбчивая и одновременно сильная духом, такая терпеливая и одновременно напористая, такая ... необыкновенная!! Спасибо что выбрала нас», - написала певица под праздничным семейным снимком (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).