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Кети Топурия очаровала фанатов фотографией с коляской для близнецов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кети Топурии

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Поклонники Кети Топурии обсуждают ее беременность.

Фотография, которой поделилась в своем блоге 32-летняя певица Кети Топурия, спровоцировала массу пересудов и комментариев. «Классика — всегда классика! Один ребенок хорошо, а два лучше, особенно, когда есть такая удобная коляска для близнецов», — написала звезда.

Часть фанатов предположили, что любимица намекает на новую беременность. Часть — растроганно обсуждает, что Кети и Гуфу уже пора обзавестись своими малышами.

«К чему такой пост?))))», «Интрига)», «Кати ты что в положении?», «Гуф постарался?», «Гуфака шустряк», «Скоро будет кортавый мини гуф», «По слухам говорят вам скоро родит суррогатная мама?!)», «Заинтриговала. Дай бог скоро поздравим тебя с гуфом», «Все, рванули к Гуфу поздравлять его», «Пхаахаха щас все подумали, что она беременна», — обсуждают фолловеры.

«Такая вы тут суперская!!!», «Ой как же вам идет», «Когда будут с гуфом?», «Гуфикоф пора катать», «Ждем гуфиков», «Как же я хочу еще раз увидеть тебя в положении! Надеюсь, скоро это случится», «Вам с Лешей надо бэйбика», «Вам надо еще ляльку, пара супер и девочка у тебя куколка», «Давай вторую крутую малую», — требуют они.

Фото и видео: instagram

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