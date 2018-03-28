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Кети Топурия не знает, как справиться с капризами и скандалами 2-летней дочки

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Кети Топурия с дочкой Оливией
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Певица Кети Топурия откровенно рассказала, как воспитывает маленькую дочь Оливию.

Недавно солистка группы A'Studio Кети Топурия столкнулась с проблемами в воспитании дочери — 2-летняя Оливия закатила скандал, когда мама не смогла взять ее с собой на модный показ.

«Вы не представляете, какая сегодня была истерика, когда я ей сказала, что поеду на показ и впервые не возьму ее с собой! Вообще, когда она присутствует на мероприятиях, с одной стороны, мне хорошо, но с другой — я очень нервничаю, потому что мне хочется уделить внимание и ей, и другим людям, а это обычно не получается», — призналась Кети в интервью порталу Sobesednik.ru.

Также исполнительница сообщила, что у Оливии уже есть свой отдельный гардероб, который буквально ломится от нарядов. «У Оливии гораздо больше вещей, чем у меня! Я уже не знаю, куда их класть, если честно. Ей дарят очень много дорогих, брендовых нарядов. Я покупаю ей только самую необходимую одежду», — заявила Кети.

Напомним, Топурия родила дочь в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, но в прошлом году пара объявила о расставании. Сейчас певица встречается с рэпером Гуфом.

Фото: Instagram

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