Кети Топурия не знает, как справиться с капризами и скандалами 2-летней дочки

Недавно солистка группы A'Studio Кети Топурия столкнулась с проблемами в воспитании дочери — 2-летняя Оливия закатила скандал, когда мама не смогла взять ее с собой на модный показ.
«Вы не представляете, какая сегодня была истерика, когда я ей сказала, что поеду на показ и впервые не возьму ее с собой! Вообще, когда она присутствует на мероприятиях, с одной стороны, мне хорошо, но с другой — я очень нервничаю, потому что мне хочется уделить внимание и ей, и другим людям, а это обычно не получается», — призналась Кети в интервью порталу Sobesednik.ru.
Также исполнительница сообщила, что у Оливии уже есть свой отдельный гардероб, который буквально ломится от нарядов. «У Оливии гораздо больше вещей, чем у меня! Я уже не знаю, куда их класть, если честно. Ей дарят очень много дорогих, брендовых нарядов. Я покупаю ей только самую необходимую одежду», — заявила Кети.
Напомним, Топурия родила дочь в браке с бизнесменом Львом Гейхманом, но в прошлом году пара объявила о расставании. Сейчас певица встречается с рэпером Гуфом.
Фото: Instagram