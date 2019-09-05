Кейт Миддлтон в элегантном платье и дети в строгой форме: принцессу Шарлотту проводили в школу

5 сентября стал первым учебным днем принцессы Шарлотты. В лондонскую школу Thomas's в Баттерси девочка прибыла со страшим братом Джорджем и родителями. Дома остался только головалый Луи.
Дети, по правилам учебного заведения, надели строгую синюю форму: Шарлотта с юбкой, Джордж с шортами.
Фото: Getty Images
Герцогиня Кембриджская Кейт для торжествнного дня выбрала легкое элегантное платье с мелким цветочным принтом, из обуви она выбрала строгие темно-синие туфли на небольшом каблуке. Глава семейства прибыл в школу в элегантном ансамбле из брюк и пиджака.
Фото: Getty Images
Во дворе школы герцогов Кембриджских с детьми встречала учительница, которая познакомилась с Шарлоттой и приветствовала остальных членов монаршей семьи.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: Instagram
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