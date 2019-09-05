Кейт Миддлтон в элегантном платье и дети в строгой форме: принцессу Шарлотту проводили в школу

Герцогиня Кембриджская Кейт для торжествнного дня выбрала легкое элегантное платье с мелким цветочным принтом, из обуви она выбрала строгие темно-синие туфли на небольшом каблуке. Глава семейства прибыл в школу в элегантном ансамбле из брюк и пиджака.