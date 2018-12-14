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Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

Фото: Wiese/face to face/Globallookpress
Герцогиня Кембриджская может пойти по стопам Елизаветы II.

Весь мир практически замер в ожидании счастливых новостей от герцогини Сассекской Меган Маркл, которая со дня на день должна подарить принцу Гарри долгожданного наследника или наследницу. Поговаривают, что счастье, которое излучает беременная супруга принца Гарри, повлияло на взгляды многодетной мамы, герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Как пишет The Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник, Кэтрин мечтает о том, чтобы родить еще одного ребенка. «Кэтрин хотела бы еще одного ребенка. Она любит детей и вновь готова к беременности», — цитирует издание инсайдера. Более того, герцогиню не останавливает даже то, что беременность она переносит довольно тяжело — первые несколько недель супруга принца Уильяма сильно страдает от токсикоза.

Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.

Напомним, первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма принц Джордж родился в 2013 году. Двумя годами позднее королевская чета стала родителями девочки, которую назвали принцессой Шарлоттой — на днях были опубликованы новые портреты малышки в честь ее четырехлетия. Третий ребенок пары, принц Луи, родился в апреле 2018 года.

Больше о герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон вы можете прочитать здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Erica Dezonne, Stephen Lock, Andrew Parsons, Stephen Simpson, Nils Jorgensen, Wiese/face to face, Keystone Press Agency/Globallookpress, Instagram

Видео: YouTube

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