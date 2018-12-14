Кейт Миддлтон мечтает о четвертом ребенке

Весь мир практически замер в ожидании счастливых новостей от герцогини Сассекской Меган Маркл, которая со дня на день должна подарить принцу Гарри долгожданного наследника или наследницу. Поговаривают, что счастье, которое излучает беременная супруга принца Гарри, повлияло на взгляды многодетной мамы, герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Как пишет The Daily Mail со ссылкой на осведомленный источник, Кэтрин мечтает о том, чтобы родить еще одного ребенка. «Кэтрин хотела бы еще одного ребенка. Она любит детей и вновь готова к беременности», — цитирует издание инсайдера. Более того, герцогиню не останавливает даже то, что беременность она переносит довольно тяжело — первые несколько недель супруга принца Уильяма сильно страдает от токсикоза.

Стоит отметить, что если герцог и герцогиня Кембриджские станут родителями в четвертый раз, то они пойдут по стопам королевы Елизаветы II, воспитавшей четверых детей.