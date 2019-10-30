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Звезда «Мажора» Карина Разумовская вышла из декрета через два месяца после родов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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После спектакля

Фото: Instagram

Первенец актрисы появился на свет в начале августа.

36-летняя Карина Разумовская объявила в микроблоге, что уже вышла из декрета. С момента ее родов прошло всего 2,5 месяца.

Звезда сериала «Мажор» вернулась к работе, не засиживаясь в декрете. Карина уже сыграла первый «постдекретный» спектакль.

«Спасибо коллегам за поддержку и зрителям за прием. А мои мальчики спокойно дождались маму дома», — написала актриса в Instagram.

Карина Разумовская и ее супруг Егор Бурдин находят время не только для работы, но и светских мероприятий. Недавно они побывали на киновечере в Эрмитаже. «Молодые родители выходили в свет. Долго не выдержали, побежали к чаду», — написала молодая мать на своей странице.

Актриса начала карьеру еще в детстве, она играла с такими актерами, как Ролан быков и Кирилл Лавров, который позвал ее в Большой драматический театр, который Разумовская теперь называет родным.

Несмотря на большое количество ролей в кино известность среди широкой массы зрителей пришла к Карине после съемок в сериале «Мажор», где ее партнером стал популярный Павел Прилучный.

Карина до Егора была замужем за актером Артемом Карасевым, но брак распался. А с Егором Карина знакома с детства — они учились в одной школе. Но судьба свела их еще раз в 2009 году.

Фото и видео: Instagram

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