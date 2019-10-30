Звезда «Мажора» Карина Разумовская вышла из декрета через два месяца после родов

Звезда сериала «Мажор» вернулась к работе, не засиживаясь в декрете. Карина уже сыграла первый «постдекретный» спектакль.

«Спасибо коллегам за поддержку и зрителям за прием. А мои мальчики спокойно дождались маму дома», — написала актриса в Instagram.

Карина Разумовская и ее супруг Егор Бурдин находят время не только для работы, но и светских мероприятий. Недавно они побывали на киновечере в Эрмитаже. «Молодые родители выходили в свет. Долго не выдержали, побежали к чаду», — написала молодая мать на своей странице.