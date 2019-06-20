Танцы, песни и радость: Максим Галкин показал веселое представление, которое устроили Лиза и Гарри

Максим Галкин в очередной раз порадовал поклонников новым видеороликом со своими детьми – Лизой и Гарри. За кадром слышен не только смех отца, но и радостные возгласы Аллы Борисовны. За происходящим на детской площадке родители наблюдали с балкона своего замка. Лиза и Гарри пустились в радостный пляс под песню «Калинка».
Ролик, как и обычно, вызвал восторг подписчиков Максима Галкина.
Филипп Киркоров, Александр Ревва, Ирина Салтыкова, Игорь Гуляев первыми оставили комментарии – радостные смайлики и аплодисменты.
«Вот оно счастливое детство!!! Попрыгать, сплясать! И папочка с мамочкой рядом»,
«Сладкая ягодка !!!! Только обнимать и целовать!!! Молодцы родители!!! Спасибо за позитивные ( и за разные) фото м видео!!!»,
«Копия мама!!! Вот уж доча, так доча!!»,
«Чудо дети у замечательных родителей», - написали поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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