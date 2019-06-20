Танцы, песни и радость: Максим Галкин показал веселое представление, которое устроили Лиза и Гарри

«Вот оно счастливое детство!!! Попрыгать, сплясать! И папочка с мамочкой рядом»,

«Сладкая ягодка !!!! Только обнимать и целовать!!! Молодцы родители!!! Спасибо за позитивные ( и за разные) фото м видео!!!»,

«Копия мама!!! Вот уж доча, так доча!!»,

«Чудо дети у замечательных родителей», - написали поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).