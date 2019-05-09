«Какой серьезный»: Наргиз Закирова показала подросшего внука Ноя

У 48-летней певицы Наргиз Закировой трое детей от разных браков: дочери Сабина и Лейла и сын Ауэль. Но бабушкой она стала пока один раз. Внука Ноя в сентябре 2014 года ей подарила старшая дочь.

Наргиз души не чает в мальчике, хотя и видит его не так редко, как ей хотелось бы. На своей странице в Instagram певица редко публикует фото детей и внука, но 9 мая она показала подросшего Ноя. На снимке мальчик сидит на руках у счастливой бабушки.