«Какой серьезный»: Наргиз Закирова показала подросшего внука Ноя

У 48-летней певицы Наргиз Закировой трое детей от разных браков: дочери Сабина и Лейла и сын Ауэль. Но бабушкой она стала пока один раз. Внука Ноя в сентябре 2014 года ей подарила старшая дочь.
Наргиз души не чает в мальчике, хотя и видит его не так редко, как ей хотелось бы. На своей странице в Instagram певица редко публикует фото детей и внука, но 9 мая она показала подросшего Ноя. На снимке мальчик сидит на руках у счастливой бабушки.
Фото: Instagram
Подписчикам фото понравилось. Они отметили, что бабушка с внуком очень красивые. «Серьезный парень какой! Так и растет кровинка Твоя маленькая "на наших глазах" с самого рождения! С праздником, любимые, вас!!!», «Наргиз!Как же приятно смотреть на Вас!!!Вы такие красивые и счастливые!», «Какой взрослый!!! Бабулина радость», «Наргиз,вы самая красивая и счастливая бабушка на свете.А внук ваш Ной,очень милый малыш!», - засыпали комлиментами любимую певицу (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Напомним, Наргиз трижды была замужем: за Русланом Шариповым, Ернуром Канайбековым и Фиоиппом Бальзано. Брак с последним супругом распался в 2016 году.
А вам нравится Наргиз?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!