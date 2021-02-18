Какой доступный способ поможет быстрее восстановиться после кесарева сечения
Как сообщает онлайн-издание Еxpress, ученые провели исследование, в котором приняли участие женщины, родившие ребенка при помощи кесарева сечения на сроке от 37 до 42 недель беременности. Часть из них прошла физиотерапевтическое лечение 1-2 раза в неделю в течение 1,5 месяцев после родов. В программе были терапия рубца, мобилизация тазобедренных суставов, мягких тканей и нижней части спины. В то же время контрольная группа молодых матерей получила лишь стандартный протокол, который включал рекомендацию упражнений для брюшного пресса и консультацию по заботе о рубце.
Автор исследования, доктор Дженнифер Стоун заявила, что участницы, которые прошли курс физиотерапии, достигли значительного снижения уровня боли в области рубца, чем те женщины, что находились в группе стандартного лечения. «Первые также имели более высокие показатели удовлетворенности как через 14 недель, так и через шесть месяцев», – пояснила она.
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Фото: depositphotos
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