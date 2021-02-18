Какой доступный способ поможет быстрее восстановиться после кесарева сечения

Автор исследования, доктор Дженнифер Стоун заявила, что участницы, которые прошли курс физиотерапии, достигли значительного снижения уровня боли в области рубца, чем те женщины, что находились в группе стандартного лечения. «Первые также имели более высокие показатели удовлетворенности как через 14 недель, так и через шесть месяцев», – пояснила она.

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