«Какой большой уже»: фанаты 49-летнего Дмитрия Маликова в восторге от фотографий с его прогулки с сыном

«Как мило», «Какой большой уже», «Как время бежит уже ходит малыш. А недавно только с рождением поздравляли», «Маленький, ангел», «Лебеди совсем ручные, близко подходят», «Здорово чувствовать себя молодыми родителями опять», «Золотое время для рождения и воспитания детей», «Какой Вы молодец, Дмитрий, — проводите много времени с семьей, несмотря на творческую занятость! Фото ми-ми-мишное», «Фото прелесть! Димочка, Молодцы! Димуля и Маркуша, красивые кадры», — обсуждают подписчики.