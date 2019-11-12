«Какой большой уже»: фанаты 49-летнего Дмитрия Маликова в восторге от фотографий с его прогулки с сыном
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Дмитрий Маликов занимается воспитанием сына.
«Знакомимся с природой, кормим уточек и лебедей.. », — написал он.
«Как мило», «Какой большой уже», «Как время бежит уже ходит малыш. А недавно только с рождением поздравляли», «Маленький, ангел», «Лебеди совсем ручные, близко подходят», «Здорово чувствовать себя молодыми родителями опять», «Золотое время для рождения и воспитания детей», «Какой Вы молодец, Дмитрий, — проводите много времени с семьей, несмотря на творческую занятость! Фото ми-ми-мишное», «Фото прелесть! Димочка, Молодцы! Димуля и Маркуша, красивые кадры», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: instagram
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