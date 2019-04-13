«Какое это счастье!»: Саша Савельева показала первые вещи новорожденного сына

«Сейчас самые самые лучшие моменты в твоей жизни 😍❤️🌹 . Умница ✨ счастья вам!», «Какое это счастье !!!🤱🤱🤱Чтоб только радовал Вас родителей всегда и во всем!!❤», «Держишь сынулю а он так вкусно пахнет молочком и так хочется обнять ещё сильнее. Счастья Вам!! ♥️», «Как мило», «Поздравляю вашу семью с рождением малыша!», «Милотаааа», «», Сашенька!!! Поздравляю тебя и Кирилла!!!Самое ценное- это дети!!! Здоровья вашей семье!», «Милота😍 Саша, ещё раз поздравляю!», «Самые приятные хлопоты», «Сашенька,от души поздравляем тебя с таким прекрасным событием в вашей жизни», «Безграничное долгожданное счастье 👍Рада за Вас. Расти большими и крепкими.» — написали подписчики в ответ на публикацию.

Напомним, Саша Савельева уже девять лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. Долгожданный сын стал первым ребенком для певицы, у ее супруга есть 23-летняя дочь Анастасия от первого брака.