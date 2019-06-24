«Какие заиньки»: Пелагея показала новое милое фото с подросшей дочерью

Певица Пелагея с супругом Иваном Телегиным долго скрывали лицо дочери Таисии. Но сейчас малышка появляется в социальных сетях.
Певица поделилась с подписчиками новой фотографией с дочерью. Семья сейчас находится в отпуске. На снимке двухлетняя Тая позирует с мамой.
«Какие заиньки»,
«Пелагеюшка , какая вы замечательная и малышка у вас прекрасная»,
«Какие же прекрасные девочки»,
«Хорошего отдыха вам», - написали фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена. — прим. ред.).
Некоторые из подписчиков отметили, что у Пелагеи идеальная фигура, а ее пресс впечатляет.
Пелагея вышла замуж за Ивана Телегина в 2016 году. Свадьба прошла в узком семейном кругу. Их дочь Таисия родилась в январе 2017 года.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!