«Какие заиньки»: Пелагея показала новое милое фото с подросшей дочерью

Певица Пелагея с супругом Иваном Телегиным долго скрывали лицо дочери Таисии. Но сейчас малышка появляется в социальных сетях.

Певица поделилась с подписчиками новой фотографией с дочерью. Семья сейчас находится в отпуске. На снимке двухлетняя Тая позирует с мамой.