«Какие вы крошки»: фото Анны Хилькевич с младенцем растрогало подписчиков ее блога

Около двух недель назад, 20 августа, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. Фото с новорожденной малышкой, которое опубликовала актриса вчера вечером, вызвало массу комментариев в ее блоге.
«Божечки! Сама Мария», «Какая прелесть, так мило», «Какая маленькая крошка», «Зайка маленькая..», «Куколки!», «Какие вы крошки», «Какая маленькая лапочка! Здоровья малышке», — обсуждают поклонники.
Лица малышки, которую родители назвали Марией, на фото не видно, поэтому узнать, на кого из родителей похожа девочка, пока невозможно.
Старшей дочери Хилькевич, Арианне, зимой исполнится три года.
Фото и видео: instagram