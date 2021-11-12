Какие признаки указывают, что ребенок подвергся травле, и как помочь с этим справиться

Психотерапевт Анна Чернигова считает, что причины подобного поведения могут крыться в травле. Возможно, ребенка дразнят в Интернете или, например, в школе. «Ребенок становится более нервозным, замыкается в себе, перестает хотеть идти в школу и взаимодействовать с одноклассниками. Это первые симптомы, по которым можно понять, что что-то не так», — уточнила она.

Чтобы вовсе не допустить таких ситуаций, важно выстраивать доверительные отношения в семье. Когда ребенок чувствует авторитет, защиту и опору со стороны родителей, он сам признается в произошедшей проблеме. «Дети заинтересованы в том, чтобы поделиться переживаниями, если уверены в том, что встретят адекватную реакцию со стороны родителей», — заявила Чернигова в беседе с «Газетой.Ru».

Если над ребенком издеваются, его родные прежде всего должны морально поддержать его. Затем приступить к совместному поиску решения проблемы. «Чаще всего в такие ситуации попадают дети, которые имеют слабые собственные эмоциональные границы, у которых не выстроен нормальный контакт со здоровой агрессией. Как правило, это дети из семей, где родители позволяют себе агрессивное поведение, или, наоборот, где родители не способны защитить свои границы», — заключила эксперт.