Какие ошибки родителей в воспитании могут испортить жизнь ребенку

По словам специалиста, самой главной ошибкой считается то, что родители не дают думать ребенку самому и все решают за него. Это касается даже выбора рода деятельности, например, дети должны самостоятельно выбирать, на какой кружок им ходить, в противном случае они будут всегда полагаться на других.

«Взрослый человек умеет строить отношения. И для того чтобы ребенок научился строить отношения, очень важно, чтобы родители предоставляли возможности по построению отношений», — сообщила Наталья Искра в беседе с «Пятым каналом». Нельзя лишать ребенка нести ответственность за свой выбор, элементарно определить круг общения он должен сам.

«Один из самых важных показателей взрослости — это умение себя обеспечивать. Взрослый человек обычно живет за свой счет. И чтобы ребенок смог себя обеспечивать, важно, чтобы родители предоставили ему временно какие-то возможности по образованию и развитию, поддержали его в тех начинаниях, которые для него важны», — рассказала детский психолог.