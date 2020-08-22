«Какие красивые дети!» Маргарита Симоньян впервые открыто показала детей

40-летняя Маргарита Симоньян не только успешный журналист и талантливый медиаменеджер, но и образцовая многодетная мама. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today воспитывает троих детей от режиссера Тиграна Кеосаяна. Маргарита с удовольствием делится с подписчиками своими методами воспитания наследников, однако всегда лица детей были закрыты эмодзи-солнышками. Но несколько часов назад Симоньян поделилась архивным видео с участием дочери Марьяны и сына Баграта, и подписчики смогли разглядеть, на кого же все-таки похожи ребята. «Не удивляйтесь, что дети такие маленькие — это очень старые видео:)», — подписала публикацию журналистка.