«Какие красивые дети!» Маргарита Симоньян впервые открыто показала детей
Фото: Instagram/@m_simonyan
40-летняя Маргарита Симоньян не только успешный журналист и талантливый медиаменеджер, но и образцовая многодетная мама. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today воспитывает троих детей от режиссера Тиграна Кеосаяна. Маргарита с удовольствием делится с подписчиками своими методами воспитания наследников, однако всегда лица детей были закрыты эмодзи-солнышками. Но несколько часов назад Симоньян поделилась архивным видео с участием дочери Марьяны и сына Баграта, и подписчики смогли разглядеть, на кого же все-таки похожи ребята. «Не удивляйтесь, что дети такие маленькие — это очень старые видео:)», — подписала публикацию журналистка.
«А солнышки на лицах где?», «Личики стали показывать, красавчики», «У этих детей родословная отличная. Они еще маму ""переплюнут" в хорошем смысле этого слова удачи этим деткам!», «Какие красивые дети!», «Копии Папа, а где солнышки?», «Какие славные детки», — обсуждают видео фолловеры.
Отметим, что у Тиграна Кеосаяна также есть две дочери от первого брака с актрисой Аленой Хмельницкой. Поклонники уверены, что Александра и Ксения выросли настоящими красавицами.
Фото: Instagram Маргариты Симоньян
Видео: Instagram Маргариты Симоньян
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