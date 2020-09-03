Какие частые ошибки в воспитании детей губительно сказываются на их психике

Однако в то же время очень важно понимать, когда детям действительно нужна помощь. Если их травят в школе или в саду, неправильно закрывать глаза в надежде, что все как-нибудь само решится. Не заметайте проблему под ковер и в том случае, если ваш ребенок проявляет агрессию. Постарайтесь выяснить причину того, что происходит, при необходимости обратитесь к психологу. Четвертая ошибка – не участвовать в жизни ребенка, а именно то уходить из нее, то возвращаться. Детям важна стабильность, потому даже разведенные родители в состоянии выстроить график так, чтобы они понимали, что их любят и хотят быть с ними. Неправильно также пытаться оградить собственное чадо от последствий его неправильных решений. Понятно, что хочется защитить его, но любые права сопровождаются и ответственностью, потому не растите эгоистичного нарцисса. Кроме того, важно хвалить детей, даже если они что-то сделали неидеально: если вы видите, что они приложили усилия и делают то, что им нравится, поощряйте их в этом.

Также очень опасно делиться с детьми вашими проблемами. Есть такое понятие «взрослые разговоры», потому не надо обсуждать с маленькими людьми то, что они не всегда в состоянии переварить – все относятся к этому по-разному: некоторым детям нравится помогать и участвовать в принятии семейных решений, а некоторые просто не могут справить с мыслью, что не в силах помочь. «Одно дело – говорить подростком о финансах, чтобы он понимал, что деньги не на деревьях растут, а другое – сообщить шестилетке, что вы не можете заплатить за квартиру и вот-вот останетесь без крова», – пояснил психолог.

Еще одна большая проблема, которая часто встречается, – когда родители не извиняются за свои ошибки. Умение брать ответственность за свои поступки, даже если они неправильные, – важный навык, которому могут научить детей только взрослые. И уж тем более неправильно обвинять в своих промахах ребенка. Также очень важно признавать в своих детях – личность, нужно уметь вовремя отпустить их, когда они выросли, и не заставлять их «зарабатывать» вашу любовь.

Фото: pixabay

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