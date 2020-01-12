passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Какие большие мальчики»: Альбина Джанабаева показала зимние забавы своих сыновей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (архивное фото)

Фото: Instagram

Редкое видео появилось в блоге певицы.

У экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой двое сыновей от Валерия Меладзе — 15-летний Константин и 5-летний Лука. В блоге певицы практически не появляются фотографии с детьми — поклонники могут по пальцам пересчитать редкие кадры. Однако в новом видео, опубликованном несколько часов назад, «засветились» и старший, и младший сыновья. «Выпал долгожданный снег, радости детей и взрослых нет предела», — подписала ролик Альбина.

«Какие большие мальчики 😍🔥 Красавцы», «Такие высокие», «Наверно, Косте надо петь. Хороший тенор будет», «Голос папин) вот, что значит сын отца», «Костя порешал вопрос снега))», «Я как-то Вам писала, что на чужом счастье своего не построишь, а теперь вижу, что у каждого своё счастье, значит, так судьба распорядилась!», «Мне даже показалось, что голос Кости уже похож на голос его папы», «У Кости такой бас🙈», «Wow, когда слышала голос Кости, думала это Валера», — комментируют подписчики Альбины Джанабаевой.

А в вашем городе лежит снег?

Больше об Альбине Джанабаевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!