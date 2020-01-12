«Какие большие мальчики»: Альбина Джанабаева показала зимние забавы своих сыновей
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Фото: Instagram
У экс-солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой двое сыновей от Валерия Меладзе — 15-летний Константин и 5-летний Лука. В блоге певицы практически не появляются фотографии с детьми — поклонники могут по пальцам пересчитать редкие кадры. Однако в новом видео, опубликованном несколько часов назад, «засветились» и старший, и младший сыновья. «Выпал долгожданный снег, радости детей и взрослых нет предела», — подписала ролик Альбина.
«Какие большие мальчики 😍🔥 Красавцы», «Такие высокие», «Наверно, Косте надо петь. Хороший тенор будет», «Голос папин) вот, что значит сын отца», «Костя порешал вопрос снега))», «Я как-то Вам писала, что на чужом счастье своего не построишь, а теперь вижу, что у каждого своё счастье, значит, так судьба распорядилась!», «Мне даже показалось, что голос Кости уже похож на голос его папы», «У Кости такой бас🙈», «Wow, когда слышала голос Кости, думала это Валера», — комментируют подписчики Альбины Джанабаевой.
А в вашем городе лежит снег?
Больше об Альбине Джанабаевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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