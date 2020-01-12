«Какие большие мальчики»: Альбина Джанабаева показала зимние забавы своих сыновей

«Какие большие мальчики 😍🔥 Красавцы», «Такие высокие», «Наверно, Косте надо петь. Хороший тенор будет», «Голос папин) вот, что значит сын отца», «Костя порешал вопрос снега))», «Я как-то Вам писала, что на чужом счастье своего не построишь, а теперь вижу, что у каждого своё счастье, значит, так судьба распорядилась!», «Мне даже показалось, что голос Кости уже похож на голос его папы», «У Кости такой бас🙈», «Wow, когда слышала голос Кости, думала это Валера», — комментируют подписчики Альбины Джанабаевой.

А в вашем городе лежит снег?