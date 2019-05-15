«Какая вы милая с животиком»: в Сети обсуждают новое фото беременной Маргариты Симоньян

Вскоре главный редактор RT 39-летняя Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян станут родителями третьего общего ребенка. В их семье уже растут дочь Марьяна и сын Баграт. Маргарита опубликовала в Instagram свое фото с большим животиком. Судя по его размерам, рождение малыша не за горами.
Фото: Instagram
Подписчики сразу же принялись комментировать снимок. «Какая же Вы милая с животиком!», «Молодец !!! Дуэт двух талантливых людей должен иметь много плодов! Пусть все у вас будет хорошо !!!», «Поздравляю!))). У двух умнейших детей скоро появится сестра или братик!», «Самая красивая женщина, беременная женщина!!!! Умничка пусть у Вас все будет хорошо!!!!», - написали фолловеры.
Симоньян активно ведет социальную сеть, но чаще всего балует подписчиков кулинарными постами. Ее страница пестрит в основном кавказскими блюдами. Показывает Маргарита и своих детей, но лица сына и дочери всегда закрывает. Это она объясняет тем, что, став взрослыми, дети сами решат, быть публичными или нет.
На программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Маргарита признавалась, что Тигран – мужчина мечты, и не только ее, но и многих женщин. Пара состоит в отношениях с 2012 года, но до загса они до сих пор так и не дошли.
У Тиграна Кеосаяна есть еще две дочери, которые родились в браке с актрисой Аленой Хмельницкой. Брак с ней продлился 21 год.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Видео: Instagram
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