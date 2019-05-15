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«Какая вы милая с животиком»: в Сети обсуждают новое фото беременной Маргариты Симоньян

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Маргарита Симоньян

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global look press
Снимок она опубликовала в социальных сетях.

Вскоре главный редактор RT 39-летняя Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян станут родителями третьего общего ребенка. В их семье уже растут дочь Марьяна и сын Баграт. Маргарита опубликовала в Instagram свое фото с большим животиком. Судя по его размерам, рождение малыша не за горами.

Маргарита с округлившимся животиком

Фото: Instagram

Подписчики сразу же принялись комментировать снимок. «Какая же Вы милая с животиком!», «Молодец !!! Дуэт двух талантливых людей должен иметь много плодов! Пусть все у вас будет хорошо !!!», «Поздравляю!))). У двух умнейших детей скоро появится сестра или братик!», «Самая красивая женщина, беременная женщина!!!! Умничка пусть у Вас все будет хорошо!!!!», - написали фолловеры.

Симоньян активно ведет социальную сеть, но чаще всего балует подписчиков кулинарными постами. Ее страница пестрит в основном кавказскими блюдами. Показывает Маргарита и своих детей, но лица сына и дочери всегда закрывает. Это она объясняет тем, что, став взрослыми, дети сами решат, быть публичными или нет.

На программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Маргарита признавалась, что Тигран – мужчина мечты, и не только ее, но и многих женщин. Пара состоит в отношениях с 2012 года, но до загса они до сих пор так и не дошли.

У Тиграна Кеосаяна есть еще две дочери, которые родились в браке с актрисой Аленой Хмельницкой. Брак с ней продлился 21 год.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press

Видео: Instagram

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