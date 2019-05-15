«Какая вы милая с животиком»: в Сети обсуждают новое фото беременной Маргариты Симоньян

На программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» Маргарита признавалась, что Тигран – мужчина мечты, и не только ее, но и многих женщин. Пара состоит в отношениях с 2012 года, но до загса они до сих пор так и не дошли.

У Тиграна Кеосаяна есть еще две дочери, которые родились в браке с актрисой Аленой Хмельницкой. Брак с ней продлился 21 год.