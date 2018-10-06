Какая нежность! Кейт Хадсон опубликовала первое фото новорожденной дочери

Напомним, у Кейт Хадсон есть 14-летний сын Райдер Расселл от рок-музыканта Криса Робинсона и 7-летний сын Бингем (Бинг) Хоун Беллами от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами. Отношения Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикавы начались в 2016 году. Основатель звукозаписывающей компании Lightwave Records быстро нашел общий язык со старшими детьми знаменитой актрисы и заботится о них, как о родных.