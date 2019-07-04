«Как время летит»: дочери Сергея Безрукова и Анны Матисон исполнилось три года

Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в марте 2016 года. У супругов растут двое детей – Мария и Степан.
4 июля Маше исполнилось три года. Отец показал новое фото наследницы, пописав его: «Маше сегодня три года!!!!)))) Уже три года) Как время летит.... Машенька)» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Фото: Instagram
«Пусть растет здоровой и счастливой на радость маме и папе»,
«Красивая у вас доченька)»,
«Пусть будет здорова и счастлива и каждый новый день дарит яркие открытия !!!»,
«С именинницей семью Безруковых», - поздравили подписчики.
Сергей часто показывает в Instagram уже подросшую дочь и супругу. А 7-месячного сына Степу родители пока не показывают.
Напомним, Сергей Безруков до Анны был 15 лет женат на актрисе Ирине Безруковой. В 2013 году СМИ, ссылаясь на отца актера, сообщили, что у Сергея есть еще двое детей, которых ему родила актриса Кристина Смирнова.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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