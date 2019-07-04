«Как время летит»: дочери Сергея Безрукова и Анны Матисон исполнилось три года

Сергей часто показывает в Instagram уже подросшую дочь и супругу. А 7-месячного сына Степу родители пока не показывают.

Напомним, Сергей Безруков до Анны был 15 лет женат на актрисе Ирине Безруковой. В 2013 году СМИ, ссылаясь на отца актера, сообщили, что у Сергея есть еще двое детей, которых ему родила актриса Кристина Смирнова.