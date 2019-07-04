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«Как время летит»: дочери Сергея Безрукова и Анны Матисон исполнилось три года

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Безруков и Анна Матисон

Фото: Instagram
В социальной сети актер показал новую фотографию Маши.

Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в марте 2016 года. У супругов растут двое детей – Мария и Степан.

4 июля Маше исполнилось три года. Отец показал новое фото наследницы, пописав его: «Маше сегодня три года!!!!)))) Уже три года) Как время летит.... Машенька)» (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Маша Безрукова

Фото: Instagram

«Пусть растет здоровой и счастливой на радость маме и папе»,

«Красивая у вас доченька)»,

«Пусть будет здорова и счастлива и каждый новый день дарит яркие открытия !!!»,

«С именинницей семью Безруковых», - поздравили подписчики.

Сергей Безруков с детьми

Сергей часто показывает в Instagram уже подросшую дочь и супругу. А 7-месячного сына Степу родители пока не показывают.

Напомним, Сергей Безруков до Анны был 15 лет женат на актрисе Ирине Безруковой. В 2013 году СМИ, ссылаясь на отца актера, сообщили, что у Сергея есть еще двое детей, которых ему родила актриса Кристина Смирнова.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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