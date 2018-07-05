«Как у Жанны?»: поклонники обеспокоены жалобами Кудрявцевой на непроходящую головную боль

Беременная Лера Кудрявцева начала страдать от мигрени. На днях телеведущая все же не выдержала и обратилась за советами к друзьям на Facebook. Она объяснила, что перепробовала уже все возможные способы избавления от недуга, но боль все не проходит.

«Помогите найти бабку, ну которая пошепчет и головная боль пройдет. Сил нет больше. умоляю не надо рекомендовать таблетки, тряпочки на голову, ванночки для ног и прочую лабуду. Прошла все уже мне кажется, от неврологов в Германии, остеопатов и Нитки на башке. Сил нет. дайте бабку-говоруху или как они там называются», — эмоционально высказалась будущая мама (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).