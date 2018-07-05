«Как у Жанны?»: поклонники обеспокоены жалобами Кудрявцевой на непроходящую головную боль

Беременная Лера Кудрявцева начала страдать от мигрени. На днях телеведущая все же не выдержала и обратилась за советами к друзьям на Facebook. Она объяснила, что перепробовала уже все возможные способы избавления от недуга, но боль все не проходит.
«Помогите найти бабку, ну которая пошепчет и головная боль пройдет. Сил нет больше. умоляю не надо рекомендовать таблетки, тряпочки на голову, ванночки для ног и прочую лабуду. Прошла все уже мне кажется, от неврологов в Германии, остеопатов и Нитки на башке. Сил нет. дайте бабку-говоруху или как они там называются», — эмоционально высказалась будущая мама (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Некоторые фолловеры Леры не на шутку встревожились: ведь те же симптомы испытывала и Жанна Фриске в период беременности (певица умерла от рака головного мозга, когда ее сыну Платону исполнилось всего 2 года, — прим. ред.). Впрочем, большинство интернет-пользователей, в том числе и знаменитости, принялись наперебой писать Кудрявцевой различные секреты народной медицины, помогающие, по их мнению, при мигрени.
Фото: Pravda Komsomolskaya, Juliya Khanina / Global Look Press, Instagram