«Как трогательно»: подписчики Маргариты Симонья обсуждают первое видео с ее 1,5-месячной дочерью и мамой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
39-летняя Маргарита Симоньян и 53-летний Тигран Кеосаян — многодетные родители. В октябре у супругов родилась дочь Маро. По армянской традиции, новорожденных не показывают 40 дней. Отец строго соблюдал это правило: он даже умудрился отпраздновать рождение дочери в полном доме гостей, но не показать девочку. И теперь, когда Маро исполнилось 40 дней, счастливая мать опубликовала первое видео со своей малышкой. «Маро Тиграновне сегодня сорок дней. Она уже умеет, как папа, сурово хмурить брови и шлет привет всем добрым людям», — написала Маргарита Симоньян в Instagram.
Подписчики Маргариты оставили под роликом лавину добрых пожеланий. «Щеки такие сладкие. Пусть здоровенькой и счастливой растет», «И мы шлем ей большой привет! Дай, Господи, многая лета!», «Пусть радует вас! Здоровья и счастья маленькой Маро!», «Здоровья вам», — написали в комментариях.
Напомним, что у Маргариты и Тиграна есть еще 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт. А от первого брака с актрисой Аленой Хмельницкой у режиссера есть две дочери: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксюша.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!