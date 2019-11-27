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«Как трогательно»: подписчики Маргариты Симонья обсуждают первое видео с ее 1,5-месячной дочерью и мамой

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Слайд, который
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Маргарита Симоньян

Фото: Instagram

Журналист и ее супруг лицо малышки скрывают.

39-летняя Маргарита Симоньян и 53-летний Тигран Кеосаян — многодетные родители. В октябре у супругов родилась дочь Маро. По армянской традиции, новорожденных не показывают 40 дней. Отец строго соблюдал это правило: он даже умудрился отпраздновать рождение дочери в полном доме гостей, но не показать девочку. И теперь, когда Маро исполнилось 40 дней, счастливая мать опубликовала первое видео со своей малышкой. «Маро Тиграновне сегодня сорок дней. Она уже умеет, как папа, сурово хмурить брови и шлет привет всем добрым людям», — написала Маргарита Симоньян в Instagram.

Подписчики Маргариты оставили под роликом лавину добрых пожеланий. «Щеки такие сладкие. Пусть здоровенькой и счастливой растет», «И мы шлем ей большой привет! Дай, Господи, многая лета!», «Пусть радует вас! Здоровья и счастья маленькой Маро!», «Здоровья вам», — написали в комментариях.

Напомним, что у Маргариты и Тиграна есть еще 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт. А от первого брака с актрисой Аленой Хмельницкой у режиссера есть две дочери: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксюша.

Фото и видео: Instagram

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