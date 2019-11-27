«Как трогательно»: подписчики Маргариты Симонья обсуждают первое видео с ее 1,5-месячной дочерью и мамой

Подписчики Маргариты оставили под роликом лавину добрых пожеланий. «Щеки такие сладкие. Пусть здоровенькой и счастливой растет», «И мы шлем ей большой привет! Дай, Господи, многая лета!», «Пусть радует вас! Здоровья и счастья маленькой Маро!», «Здоровья вам», — написали в комментариях.

Напомним, что у Маргариты и Тиграна есть еще 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт. А от первого брака с актрисой Аленой Хмельницкой у режиссера есть две дочери: 25-летняя Александра и 9-летняя Ксюша.