«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения

Актриса Эвелина Бледанс — мама «особенного» ребенка. Сегодня он стал на год старше. «Мальчику Семе 7 лет», — написала она под снимком с подросшим сыном.
Поклонники актрисы отметили, что ее сын заметно подрос. «Какой красавчик ну скажите разве не солнечный мальчик», «Как Семочка повзрослел!!! С Днем рождения!!!! Всех благ! И радости каждый день», «Взрослый уже! Поздравляю Семика и его маму! Расти счастливым, малыш», — пишут они.
Эвелина часто показывает фотографии сына, берет его с собой на мероприятия. Актриса считает, что в нашей стране необходимо бороться за права «особенных» детей. Она охотно рассказывает о своей непростой судьбе, веря что это поможет другим женщинам поверить в себя и свои силы.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram