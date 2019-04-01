«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения

Поклонники актрисы отметили, что ее сын заметно подрос. «Какой красавчик ну скажите разве не солнечный мальчик», «Как Семочка повзрослел!!! С Днем рождения!!!! Всех благ! И радости каждый день», «Взрослый уже! Поздравляю Семика и его маму! Расти счастливым, малыш», — пишут они.

Эвелина часто показывает фотографии сына, берет его с собой на мероприятия. Актриса считает, что в нашей стране необходимо бороться за права «особенных» детей. Она охотно рассказывает о своей непростой судьбе, веря что это поможет другим женщинам поверить в себя и свои силы.