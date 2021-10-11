Как распознать послеродовую депрессию и помочь молодой матери справиться с переменами

Об этом в беседе с «РИАМО» сообщила врач-психотерапевт, психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Разумеется, каждая мама испытывает волнение после рождения малыша, но оно не продолжается целые сутки каждый день подряд и не сказывается на всех аспектах жизни женщины. Есть несколько тревожных признаков, при обнаружении которых нужно как можно скорее обратиться к специалисту, чтобы послеродовая депрессия не привела к беде», — рассказала специалист.

К признакам послеродовой депрессии относятся гипертревожность, апатия и чувство безысходности. Кроме того, о подобном состоянии говорят нарушения сна и аппетита. Что касается сна, женщина может страдать бессонницей, даже когда сильно устала, и, наоборот, постоянно ощущать сонливость. С едой примерно те же крайности: либо молодая мама питается через силу, либо постоянно испытывает чувство голода.

«Ничего не хочется делать — ни обязательные дела, ни приятные, ничто не приносит радости. Женщина чувствует упадок сил, отсутствие энергии. И такое снижение настроения и апатия продолжаются как минимум две недели», — уточнила врач. Плюс к этому нередко появляются негативные мысли, проблемы с концентрацией внимания, рассеянность, трудности в отношениях с близкими.

«Близким стоит с пониманием относиться к состоянию женщины, недавно ставшей матерью, создавать для нее опору и поддержку в этот непростой период жизни. Если близкие заподозрили у молодой мамы депрессию, то нужно безотлагательно обращаться за профессиональной помощью — ведь это не просто дурные мысли и плохое настроение, но симптомы душевного недуга, который ставит под угрозу жизнь и благополучие и матери, и ребенка», — заключила Надежда Панова.