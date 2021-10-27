Как по линиям на руках определить характер ребенка и правильно его воспитать

Для начала следует обратить внимание на линию головы. Она идет над линией жизни, которая «опоясывает» большой палец. «Если линия головы проходит через всю ладонь — от указательного пальца до Меркурия (мизинец), она прямая, то такой ребенок, как правило, очень упрямый, своенравный. Ему все нужно доказывать, он с большим трудом перенимает чужую точку зрения. С таким ребенком нужно общаться только посредством диалога, только на равных. Давить на него с точки зрения родительского авторитета нет смысла, потому что он может просто отвернуться, закрыться», — рассказал хиромант в беседе с «Пятым каналом».

У ребенка, который более открыт для общения и лучше идет на контакт, данная линия расположена немного иначе: от края ладони и до середины, с небольшим уклоном вниз.

Также стоит заметить, как соприкасаются линии головы и жизни. Если они начинаются из одной точки, у таких детей, вероятно, будут проблемы с самооценкой. «Если линия головы соприкасается с линией жизни — между указательным и большим пальцами, тем более если они продолжительный отрезок идут вместе, это, как правило, говорит о том, что у человека могут быть проблемы с самооценкой, с уверенностью в себе. Ваша задача как родителя — доносить до ребенка, объяснять ему, что у него все получится; что он самый лучший, чтобы переломить эту черту характера, которая серьезно тормозит людей в жизни», — порекомендовал Иван Громов.