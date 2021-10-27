passion.ru
2 мин.

Как по линиям на руках определить характер ребенка и правильно его воспитать

С помощью анализа линий на руке ребенка возможно определить его характер, что будет полезно родителям для успешного воспитания. Об этом рассказал хиромант Иван Громов. По его мнению, смотреть надо именно на правую руку.
Как по линиям на руках определить характер ребенка и правильно его воспитать

Для начала следует обратить внимание на линию головы. Она идет над линией жизни, которая «опоясывает» большой палец. «Если линия головы проходит через всю ладонь — от указательного пальца до Меркурия (мизинец), она прямая, то такой ребенок, как правило, очень упрямый, своенравный. Ему все нужно доказывать, он с большим трудом перенимает чужую точку зрения. С таким ребенком нужно общаться только посредством диалога, только на равных. Давить на него с точки зрения родительского авторитета нет смысла, потому что он может просто отвернуться, закрыться», — рассказал хиромант в беседе с «Пятым каналом».

У ребенка, который более открыт для общения и лучше идет на контакт, данная линия расположена немного иначе: от края ладони и до середины, с небольшим уклоном вниз.

Также стоит заметить, как соприкасаются линии головы и жизни. Если они начинаются из одной точки, у таких детей, вероятно, будут проблемы с самооценкой. «Если линия головы соприкасается с линией жизни — между указательным и большим пальцами, тем более если они продолжительный отрезок идут вместе, это, как правило, говорит о том, что у человека могут быть проблемы с самооценкой, с уверенностью в себе. Ваша задача как родителя — доносить до ребенка, объяснять ему, что у него все получится; что он самый лучший, чтобы переломить эту черту характера, которая серьезно тормозит людей в жизни», — порекомендовал Иван Громов.

Фото: freepik.com